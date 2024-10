MO: Israele ha sparato contro postazione Unifil, 2 feriti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Una fonte delle Nazioni Unite afferma che Israele ha nuovamente aperto il fuoco contro un posto di osservazione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ferendo due caschi blu cingalesi. La notizia è stata confermata da Beirut.

Secondo il Times of Israel, il fuoco israeliano è stato aperto contro un posto di osservazione della forza di mantenimento della pace UnifilL nella sua base principale a Naqoura, nel Libano meridionale.

L’esercito israeliano dichiara di aver ricevuto segnalazioni di danni a un avamposto dell’Unifil e di feriti tra due soldati delle forze di peacekeeping: “L’incidente è in fase di indagine e i suoi dettagli sono in fase di esame”. “Da poco abbiamo ricevuto un report di danni all’Unifil nell’area di A-Nakura”, ha detto l’Idf al Times of Israel, “due membri della forza di Pace dell’Onu sono rimasti feriti. L’incidente è in fase di indagine”.

Secondo la tv libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ripreso da Haaretz, uno dei due “peacekeepers” feriti dagli spari israeliani, sarebbe in gravi condizioni.

Nel frattempo, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha sottolineato come “gli spari israeliani contro i peacekeepers dell’Onu siano “una violazione del diritto internazionale umanitario”.

“Israele ha il diritto di difendersi ma l’attacco all’Unifil è inaccettabile”, ha detto dal canto suo un portavoce del ministero degli esteri tedesco, a Berlino, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. “La protezione delle truppe dell’Onu deve avere massima priorità”, ha aggiunto. A una domanda se l’attacco sia ritenuto intenzionale, il portavoce ha aggiunto di non partecipare a speculazioni.

Pure il governo britannico di Keir Starmer si è detto “inorridito per le notizie” di attacchi deliberati delle forze israeliane contro il contingente Onu dell’Unifil schierato (con forte presenza italiana) nel Libano del sud. Lo ha detto una portavoce di Downing Street incalzata da domande dei giornalisti sulla questione durante il suo briefing di giornata.

Anche la Russia ha espresso “indignazione” per gli attacchi israeliani ai caschi blu dell’Unifil. Lo afferma il ministero degli Esteri, citato dalla Tass.

A sua volta, la Cina ha “duramente condannato” Israele per l’attacco alla torre di osservazione dell’Unifil che ha ferito le forze di peacekeeping dell’Onu in Libano, esprimendo “preoccupazioni” per l’evoluzione della situazione. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha affermato che “qualsiasi attacco deliberato alle forze di peacekeeping è una grave violazione del diritto internazionale umanitario e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza”, affermando che “tali atti sono inaccettabili e devono essere fermati immediatamente”.