MO: Idf, ucciso il capo di una cellula di cecchini di Hamas

Keystone-SDA

L'esercito israeliano (Idf) ha comunicato di aver eliminato Abed Allah Naim al-Dahoud Moussa, capo di una cellula di cecchini di Hamas, in un attacco mirato contro il suo veicolo a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza.

(Keystone-ATS) Secondo l’esercito, prima dell’attacco sono state adottate misure per ridurre al minimo il rischio per i civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione, osservazioni aeree e ulteriori informazioni di intelligence.

In precedenza, l’Idf e lo Shin Bet (servizi segreti) avevano reso noto di aver attaccato la notte scorsa un centro di comando di Hamas all’interno dell’ospedale Al-Ahli a Gaza.

“Il complesso è stato utilizzato dai terroristi per pianificare ed eseguire attacchi contro l’esercito e i cittadini di Israele”, aveva affermato una nota, in cui si aggiungeva che prima del raid ha emesso avvisi di evacuazione nella zona e usato armi di precisione e sorveglianza aerea.

“L’organizzazione terroristica Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale, sfruttando brutalmente gli edifici civili e la popolazione civile come scudi umani per operazioni terroristiche”, aveva dichiarato l’esercito, invitando Hamas a smettere di utilizzare le strutture mediche come copertura.

Intanto, gli oppositori di Hamas a Gaza hanno scritto sui social che l’organizzazione fondamentalista utilizza l’ospedale Nasser di Khan Younis come base, e il direttore del reparto infermieristico Muhammad Sakr ha affermato di aver ricevuto minacce da membri della Jihad islamica perché ha chiesto ai miliziani di non usare la struttura medica esponendola ai raid.

Sakr ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha scritto che alcuni miliziani si sono presentati nel suo ufficio e gli hanno detto chiaramente che deve consentire le loro attività militari in ospedale.

Il direttore ha affermato di aver ricevuto un messaggio con la scritta “hai oltrepassato ogni limite”. Il biglietto con le minacce è stato postato su X.

Nel frattempo, secondo fonti mediche di Gaza, quattordici persone sono state uccise e molte altri sono rimaste ferite oggi negli attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira diverse aree nella città di Jabalia e di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa.