MO: Idf, al via raid contro Hezbollah nel sud del Libano
L'Idf ha annunciato di aver avviato una serie di attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, a seguito degli avvisi di evacuazione inviati ai residenti di tre villaggi dell'area.
(Keystone-ATS) Secondo fonti libanesi, i raid hanno colpito un edificio nel villaggio di Aita al-Jabal e un altro nel villaggio di Tir Debba.
Secondo il media libanese L’Orient Le Jour, le Forze di difesa israeliane hanno compiuto un raid aereo anche sulla località di Taybeh.
In precedenza l’Idf aveva avvertito i residenti dei tre villaggi di imminenti attacchi contro “le infrastrutture militari terroristiche di Hezbollah” per contrastare i tentativi della milizia libanese di “ricostruire le sue attività nella zona”.
L’avviso, pubblicato dal portavoce militare in lingua araba e corredato di mappe, invita i residenti degli edifici segnalati “utilizzati da Hezbollah” ad “evacuarli immediatamente e allontanarsi di almeno 500 metri” per evitare rischi alla propria sicurezza.