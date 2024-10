MO: Gallant, “Safieddine è stato probabilmente ucciso”

(Keystone-ATS) Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che il successore di Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine, è stato probabilmente ucciso nell’attacco della scorsa settimana a Beirut.

Parlando durante una visita alle truppe del comando settentrionale dell’Idf, Gallant ha detto: “Hezbollah è un’organizzazione senza un leader, Nasrallah è stato eliminato, il suo sostituto è stato probabilmente eliminato anche lui. Questo ha un effetto drammatico su tutto ciò che accade. Non c’è nessuno che prenda decisioni, nessuno che agisca”.

Il ministro dello Stato ebraico ha poi aggiunto che “le azioni intraprese da Israele vengono osservate in tutto il Medio Oriente. Quando il fumo in Libano si sarà diradato, si renderanno conto in Iran di aver perso la loro risorsa più preziosa, ovvero Hezbollah”, ha aggiunto.

Intanto, Gallant partirà questa sera per Washington su invito del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e rientrerà venerdì poco prima dello stop a voli per la festività di Yom Kippur. Lo riferiscono i media israeliani.