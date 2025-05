MO: ex ostaggio Naama Levy, a Gaza temevo di più attacchi Idf

Keystone-SDA

L'ex ostaggio Naama Levy racconta alle circa 1500 persone presenti in Piazza degli ostaggi che la cosa che temeva di più a Gaza erano gli attacchi aerei israeliani. Lo riporta Times of Israel.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Arrivano di sorpresa”, dice Levy, una delle cinque soldatesse di sorveglianza dell’IDF rilasciate a gennaio a seguito dell’accordo per il cessate il fuoco e la presa di ostaggi a Gaza. “Prima senti un fischio, preghi che non ti cada addosso, e poi… il boato, un rumore così forte da paralizzarti, la terra trema”.

“Ero convinta ogni volta che quella fosse la mia fine, ed è anche ciò che mi ha messo in maggiore pericolo: uno dei bombardamenti ha fatto crollare parte della casa in cui mi trovavo”, racconta. “Il muro a cui mi appoggiavo non è crollato, ed è questo che mi ha salvata”.

“Quella era la mia realtà, e ora è la loro realtà”, dice. “In questo preciso istante, ci sono degli ostaggi che sentono quegli stessi fischi e boati, tremando di paura. Non hanno dove scappare, solo pregare e aggrapparsi al muro in un’orribile sensazione di impotenza”.

Racconta che durante le sue prime settimane di prigionia è stata tenuta da sola, “solo io e i miei carcerieri, costantemente in fuga”.

“Sono stati giorni interi senza cibo e con poca acqua. Un giorno, non mi è rimasto niente, nemmeno l’acqua”.

“Per fortuna, ha iniziato a piovere. I miei rapitori hanno messo una pentola fuori dalla casa dove ero tenuta prigioniera, e la pioggia l’ha riempita”, racconta. “Ho bevuto quell’acqua piovana, che è stata sufficiente per una pentola di riso. È questo che mi ha dato la forza di andare avanti”.