MO: cominciato alle 15:30 a Ginevra incontro europei con Iran

Keystone-SDA

E' cominciato alle 15:30 a Ginevra l'incontro fra i tre Paesi europei e l'Iran sul nucleare, dopo un pranzo di lavoro. Lo annunciano fonti del Quai d'Orsay.

(Keystone-ATS) Nei colloqui i ministri degli Esteri di Francia, Gran Bretagna e Germania proporranno all’omologo iraniano, Abbas Araghchi, un “negoziato globale”, secondo quanto anticipato in mattinata dal presidente francese, Emmanuel Macron.

“Bisogna dare assolutamente la priorità al ritorno ad un negoziato sul fondo, che comprende il nucleare, per andare verso lo zero arricchimento, il balistico, per limitare le attività, le capacità iraniane e il finanziamento di tutti i gruppi terroristici che destabilizzano la regione”, ha aggiunto Macron, durante la sua visita di stamattina al Salone dell’Aeronautica di Le Bourget.

Il ministro iraniano, Abbas Araghchi, è a colloqui con i capi delle diplomazie di Londra, David Lammy, di Parigi, Jean-Noël Barrot, e Berlino, Johann Wadephul, oltre alla responsabile esteri dell’Unione europea, Kaja Kallas. Il nucleare iraniano “è una minaccia e non ci dev’essere alcun lassismo su questo” ma “nessuno può pensare seriamente che a questa minaccia si risponde unicamente con le operazioni che sono in corso”, ha aggiunto Macron.

Fonti diplomatiche a Parigi interpretano il “negoziato completo” evocato da Macron come un accordo che consenta di “definire un quadro di verifiche avanzato delle installazioni nucleari iraniane. Si potrebbe immaginare che l’Aiea abbia accesso ovunque per ispezioni senza preavviso”.