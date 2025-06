MO: Cia assicura: “prove devastazione siti nucleari Iran”

Keystone-SDA

"Abbiamo raccolto prove che indicano che i siti nucleari dell'Iran sono stati devastati", assicura la Cia dopo le indiscrezioni in senso opposto.

(Keystone-ATS) Il direttore della Cia John Ratcliffe, che era presente nella Situation Room con Donald Trump al momento dell’attacco, ha affermato: “abbiamo nuove informazioni provenienti da una fonte storicamente affidabile e accurata secondo cui diversi importanti impianti nucleari iraniani sono stati distrutti e dovranno essere ricostruiti nel corso degli anni”, ha precisato Ratcliffe in una nota.

Dal canto suo, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che “il raid su Fordow è stato come la bomba su Hiroshima: ha messo fine alla guerra”. Il tycoon ha poi difeso Benjamin Netanyahu: “il processo contro di lui deve essere annullato, gli Usa lo salveranno”.

“Forse non conosco nessuno che avrebbe potuto lavorare in migliore armonia con il presidente degli Stati Uniti di Bibi Netanyahu. Sono stati gli Usa a salvare Israele, e ora saranno gli Usa a salvare Bibi Netanyahu. Non possiamo permettere questo paradosso della giustizia”, ha aggiunto Trump.

L’Air Force One è intanto atterrato a Washington dopo un volo di circa otto ore dall’Aia, dove il presidente Usa ha partecipato al vertice Nato. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del tycoon.