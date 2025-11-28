Misure sgravio: rinunciare a un quarto volume risparmi, commissione

Keystone-SDA

Il pacchetto per sgravare a medio termine le finanze avrà vita difficile in Parlamento. Già prima delle discussioni al Consiglio degli Stati, la commissione competente propone di rinunciare a 603 milioni di risparmi, sui 2,396 miliardi previsti.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo molto soddisfatti del risultato”, ha dichiarato oggi ai media a Berna Jakob Stark (UDC/TG), presidente della Commissione delle finanze degli Stati (CdF-S). Il volume di sgravi proposto dal Consiglio federale è ambizioso. La commissione lo ha accolto per il 75-80%. “Si tratta di una percentuale considerevole, che non tutti si aspettavano”.

Concretamente, la CdF-S intende alleggerire il bilancio federale di 1,792 miliardi di franchi nel 2027. Il Consiglio federale vuole risparmiare in totale 2,396 miliardi di franchi. Anche per gli anni successivi, 2028 e 2029, la commissione intende attenuare il progetto e propone di rinunciare a un buon quinto del volume di risparmi.

Secondo Stark, in diversi casi la maggioranza in commissione è stata molto risicata. L’esito è quindi è incerto.