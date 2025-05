Missile a Tel Aviv, soppressi voli Swiss da Zurigo fino a martedì

Keystone-SDA

A seguito del missile caduto nei pressi dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la compagnia elvetica Swiss ha deciso di non effettuare più alcun volo verso lo scalo internazionale fino a martedì prossimo.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il vettore di bandiera in un comunicato diramato nel primo pomeriggio, precisando che i propri collaboratori presenti nella città israeliana stanno bene.

I passeggeri interessati verranno informati e avvisati in caso siano disponibili voli alternativi. Swiss offre ai propri clienti il completo rimborso del biglietto oppure una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi qualora si decida di optare per un futuro volo verso Tel Aviv, fa sapere inoltre la compagnia. I dipendenti del vettore presenti a Tel Aviv sono stati contattati e sono al sicuro, ha aggiunto.

Il volo di Swiss previsto stamane tra Zurigo e Tel Aviv è stato cancellato in seguito ad un attacco missilistico sferrato dagli Houthi contro l’aeroporto Ben Gurion. Il volo per Tel Aviv avrebbe dovuto decollare da Zurigo alle 11:50 e atterrare nella città israeliana alle 17:00 ora locale (16:00 ora svizzera).

Anche Air Europe ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli per Israele. Un aereo della compagnia era sulla pista di decollo da Madrid, ma è stato cancellato. Un aereo della Air India diretto in Israele da Nuova Delhi ha fatto ritorno in India, dopo aver sorvolato i cieli della Giordania.