Miss Jamaica 2025 fa causa a Miss Universo dopo caduta al concorso

Keystone-SDA

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L'ex Miss Jamaica Gabrielle Henry ha fatto causa all'Organizzazione Miss Universo e a due società collegate per la grave caduta subita durante l'edizione 2025 del concorso a Bangkok, in Thailandia.

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(Keystone-ATS) La denuncia, presentata il 21 settembre presso un tribunale del Delaware, accusa gli organizzatori di negligenza e attribuisce l’incidente alle condizioni del palco.

Henry, allora 28enne, sostiene di essere caduta da un’altezza di circa un metro e mezzo attraverso un’apertura non protetta né segnalata, che ospitava apparecchiature di illuminazione e una base in cemento.

L’impatto le avrebbe provocato una grave lesione cerebrale, oltre a fratture e altre ferite, costringendola a un lungo ricovero e a interrompere temporaneamente la sua carriera da oftalmologa. In un articolo pubblicato da People, Henry ha scritto che l’incidente ha “alterato permanentemente il corso della mia vita”.

Miss Universo ha contestato le accuse, sostenendo di non aver ricevuto la denuncia e indicando nelle società locali produttrici le responsabili del palco e della sicurezza.