Ministro Israele a Flotilla, ‘non è tardi, consegnate aiuti’

Keystone-SDA

"Da ogni parte si levano voci che chiedono di fermare questa provocazione di Hamas-Sumud. Non è troppo tardi. Vi preghiamo di consegnare qualsiasi aiuto in vostro possesso in modo pacifico."

(Keystone-ATS) È l’appello lanciato dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar alla Flotilla dopo quello congiunto di Grecia e Italia affinché accettino un compromesso e consegnino gli aiuti per la distribuzione tramite la Chiesa e lo facciano “attraverso il porto di Cipro, la marina di Ashkelon o qualsiasi altro porto della zona verso Gaza”.