Ministro Esteri russo Lavrov, ‘Merz pensa come Hitler’

Keystone-SDA

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "ha ancora la mentalità della Germania di Hitler", che pensava di avere "bisogno di territorio per avere accesso alle risorse naturali". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lavrov ha così commentato le parole di Merz, secondo il quale la Germania tornerà ad avere il più grande esercito convenzionale d’Europa e che accusa la Russia di non volersi fermare all’Ucraina ma di voler conquistare tutta il continente. Il cancelliere pensa alla Russia “con i suoi stessi standard”, basandosi su giudizi “genetici, istintivi”, ha affermato il ministro degli Esteri russo.

“Merz – ha detto Lavrov intervenendo in un forum – dà giudizi con i suoi standard. Ha ancora la mentalità della Germania di Hitler, che aveva bisogno di territorio per avere accesso a risorse naturali. E intendeva semplicemente distruggere la maggior parte della popolazione di certi gruppi etnici, e l’ha distrutta. E ora cerca di pensare a noi basandosi sui suoi giudizi genetici, istintivi”.

Ma la Russia, ha aggiunto il ministro degli Esteri, ha un altro modo di ragionare. “Non stiamo conducendo questa operazione militare speciale per il territorio, ma per la gente i cui antenati hanno vissuto per secoli su queste terre”, ha affermato Lavrov.