Ministro della difesa Martin Pfister nuovamente a Blatten (VS)

Keystone-SDA

Il "ministro" della difesa Martin Pfister si è nuovamente recato nei luoghi della catastrofe di Blatten (VS). Il Consigliere federale è atterrato nel tardo pomeriggio a Wiler per partecipare a una riunione con la popolazione.

(Keystone-ATS) L’elicottero Swiss Air Force è atterrato nel villaggio a valle di Blatten verso le 17:40. Pfister non si è soffermato coi giornalisti presenti: “La priorità sono le persone colpite”, ha semplicemente detto dopo essere sceso dal velivolo.

L’incontro con la popolazione è durata una mezz’ora abbondante. Secondo quanto constatato da Keystone-ATS, erano state preparate oltre 300 sedie per le circa 300 persone evacuate.

Emozioni intense

L’emozione era intensa davanti all’edificio comunale attorno alle 18:00. Gli abitanti si sono salutati, alcuni con le lacrime agli occhi. Diverse famiglie erano con i loro bambini. “Stiamo molto male”, ha confidato un abitante.

Con la visita di Pfister, il Consiglio federale ha voluto mostrare quanto tutta la Svizzera è solidale con la regione, aveva in precedenza indicato Lorenz Frischknecht, portavoce del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il consigliere federale si era già recato a Ferden mercoledì, poche ore dopo il crollo del ghiaccio, in compagnia del “ministro” dell’ambiente Albert Rösti.

La situazione attuale non è ancora sufficientemente stabile per permettere l’intervento dei soldati, che tuttavia si tengono pronti con pompe per l’acqua, escavatrici e altre attrezzature.