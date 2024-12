Ministro degli Esteri ungherese a Mosca, vede Lavrov

Keystone-SDA

Il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó è in missione ufficiale a Mosca, dove ha incontrato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. La visita cade mentre l'Ungheria è presidente di turno dell'Ue.

1 minuto

(Keystone-ATS) “È chiaro che la guerra in Ucraina non può essere risolta sul campo di battaglia. La soluzione va cercata al tavolo dei negoziati. Manteniamo il dialogo perché è l’unica strada per il successo della missione di pace”, ha sottolineato Szjjarto in un post su Facebook.