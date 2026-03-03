Militari svizzeri: 3% in più di giorni di servizio nel 2025

Nel 2025 il numero di giorni di servizio prestati dai militari dell'esercito svizzero è aumentato del 3,2% rispetto al 2024, raggiungendo i 5,74 milioni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le spese per la truppa (in particolare soldo, alloggi, trasporti) sono ammontate a 207,2 milioni di franchi contro i 201,3 milioni nel 2024.

I giorni di servizio dedicati a operazioni, impegni e prestazioni d’appoggio si sono attestati a 210’847, in calo del 16% rispetto all’anno precedente, ha comunicato oggi Aggruppamento Difesa. Tale differenza è da ricondurre a una diminuzione del fabbisogno di risorse militari da parte dei Cantoni, precisa la nota.

L’anno scorso l’esercito ha svolto un impegno sussidiario di sicurezza in occasione del Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) a gennaio. I militari hanno prestato 67’838 giorni di servizio e le Forze aeree 518 ore di volo nell’ambito del servizio di appoggio a favore del cantone dei Grigioni.

Concernente l’aiuto militare in caso di catastrofe, l’esercito è stato impiegato dal 28 maggio al 26 giugno a favore del cantone del Vallese a seguito del crollo del ghiacciaio Birch, franato sul villaggio di Blatten. I militari impiegati hanno fornito in particolare aiuto negli ambiti del pompaggio di acqua, dell’illuminazione della zona sinistrata, dello sgombero di fango e detriti, della regolazione del traffico, nonché del trasporto aereo e dei voli di ricognizione, per un totale di 539 giorni di servizio e poco più di 31 ore di volo.

Per quanto riguarda i servizi di promovimento della pace all’estero, la quantità di giorni di servizio prestati lo scorso anno – 101’425 – rimane stabile rispetto al 2024 (99’851). L’impiego della SWISSCOY in Kosovo – con 73’382 giorni di servizio prestati – rappresenta la quota più importante in tale ambito.

L’esercito ha inoltre fornito il suo aiuto in occasione di 89 manifestazioni, in conformità con l’ordinanza sul sostegno alle attività civili e alle attività fuori servizio con mezzi militari. Complessivamente, tutte queste prestazioni di supporto hanno generato 26’063 giorni di servizio, per eventi come la Festa federale di lotta e giochi alpini a Mollis (GL), i campionati mondiali di snowboard e freestyle o la Coppa del mondo di sci alpino a Wengen (BE).