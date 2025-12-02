Militari britannici addestrati in Israele, polemica a Londra
Il governo britannico di Keir Starmer ha ammesso nelle ultime ore che alcuni militari di Sua Maestà hanno frequentato corsi di addestramento o di formazione in Israele anche negli ultimi due anni, nonostante le accuse di crimini di guerra rivolte alle Idf.
(Keystone-ATS) L’ammissione è stata fatta da Al Carns, sottosegretario alla Difesa, in risposta a un’interrogazione parlamentare della deputata ex laburista Zarah Sultana, ora esponente della sinistra radicale di Your Party.
Carns ha limitato a “meno di 5” il totale degli ufficiali delle forze armate del Regno inviati ad addestrarsi in Israele nei due anni trascorsi dall’ottobre 2023. Ma non ha negato quanto denunciato da Sultana sulla base di rivelazioni del sito d’inchiesta Declassified.
Lo stesso sito aveva costretto nelle settimane scorse il ministero della Difesa – sulla base della legge britannica sul diritto dei media a richiedere informazioni alle istituzioni – a riconoscere pure che alcuni militari israeliani (indicati sempre in “meno di 5”) avevano nello stesso biennio frequentato i corsi del prestigioso Royal College of Defence Studies: incluso un ufficiale di nome Yeftah Norkin il quale, dopo aver completato il suo corso nell’estate del 2024, risulta aver svolto compiti di comando in una divisione delle Idf impegnata in azioni militari recenti dentro il territorio del Libano.
“È assolutamente inconcepibile pensare che militari del Regno Unito abbiano seguito corsi di formazione o addestramento militare in Israele negli ultimi due anni”, ha commentato fra gli altri Charlie Herbert, generale dell’esercito britannico a riposo.