Miley Cyrus è stata in terapia intensiva per infezione al ginocchio

Keystone-SDA

Miley Cyrus è finita lo scorso novembre in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio contratta mentre filmava nottetempo il video Something Beautiful sulla Hollywood Walk of Fame.

(Keystone-ATS) “Ho girato il video in ottobre e a novembre ero in terapia intensiva”, ha detto la 32enne cantante al Jimmy Kimmel Live. “Avevo preso qualcosa e la mia gamba ha cominciato a disintegrarsi”, ha aggiunto rivelando che il medico che l’ha presa in cura è rimasto sotto shock per quel che gli si è presentato davanti agli occhi.

Secondo gli esperti la cantante è stata particolarmente sfortunata: infezioni come quella da lei descritta sono rare, anche se basta un graffio e condizioni esterne poco igieniche come una strada trafficata come la Hollywood Walk of Fame per provocare il grave problema di salute che l’ha spedita in sala rianimazione.