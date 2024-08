Milei va in Messico alla convention della destra globale

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente argentino Javier Milei parteciperà venerdì per la terza volta a un evento dell’ultradestra globale che si terrà all’estero.

Dopo le sue prime due presenze alle conferenze dell’Azione Politica Conservatrice (Cpac) a febbraio a Washington e a luglio in Brasile sarà adesso la volta del Messico, dove il leader ultraliberista è stato invitato a portare un messaggio sulla “impellente necessità di continuare a lottare per la libertà in America Latina e nel mondo”.

Il primo annuncio era stato fatto la settimana scorsa dagli organizzatori della conferenza in Messico e la notizia è stata confermata oggi in conferenza stampa anche dal portavoce della Presidenza argentina, Manuel Adorni. Il portavoce non ha confermato ancora l’agenda del presidente ultraliberista ma ha precisato che, come in altre occasioni, Milei “non terrà incontri di natura ufficiale” e che è esclusa una bilaterale con il suo omologo messicano Andrés Manuel López Obrador.

“Non è in corso nessuna gestione per incontrare López Obrador, l’obiettivo del viaggio è un incontro con uomini d’affari con caratteristiche che potrebbero essere rilevanti per il futuro dell’Argentina”, ha affermato.