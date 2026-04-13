Milei festeggia dati economici diventando un calciatore in cartoon

Keystone-SDA

Il presidente argentino ha festeggiato i propri risultati economici postando un video, in forma di cartone animato, in cui lui stesso, con la maglia della nazionale e il numero 1 sulla schiena, segna diversi gol, alla povertà, all'inflazione e al debito pubblico.

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(Keystone-ATS) Il suo personaggio ricorda un po’ quelli della celebre serie tv giapponese di Holly e Benji. I suoi avversari sono giocatori obesi, goffi, vestiti ovviamente di rosso. Nel video, praticamente la cronaca di una partita, si vede Milei calciatore che avanza, “sulla destra” palla al piede, con il telecronista che lo definisce “il genio della libertà mondiale”, mentre “abbatte il debito pubblico, abbassa le tasse”, uno dopo l’altro, raffigurati come avversari che lui riesce a dribblare.

“Il mondo ci applaude”, esclama il commentatore sempre più entusiasta. E il video mostra sulle tribune un Trump, in versione ultras, che inneggia Milei, mentre tira e segna un gol a una porta difesa da una serie di esseri immondi, degli scarafaggi, parassiti, sempre rossi, con in mano degli striscioni con su scritto “povertà”.

Infine, il Milei calciatore diventa anche tutore della legge: il campo viene invaso da delinquenti, con la faccia coperta da passamontagna, armati di coltelli e spranghe. E il calciatore Milei, prima firma la ‘legge sull’impunità’, è poi, come un abile combattente in arti marziali, libera a furia di calci e pugni il campo di gioco dalla teppaglia violenta.

L’ultima scena segna il trionfo della fine della partita vittoriosa: in mezzo a un profluvio di bandiere nazionali la tifoseria in visibilio applaude Milei e tutta la sua squadra, cioè altri giocatori con la faccia dei suoi ministri.