Milano-Cortina: Salvini ad Ice Rho, adoro hockey e torno per finale
"Adoro l'hockey, andavo a vedere i derby tra Milano Saima-Diavoli". Così il vicepremier italiano, Matteo Salvini, intercettato all'Ice Rho Arena mentre stava assistendo alla partita di hockey maschile tra Svizzera e Italia, conclusasi sul 3:0 per i rossocrociati.
(Keystone-ATS) Sulla richiesta delle società milanesi che questa struttura, l’Ice Rho Arena, possa restare dopo le Olimpiadi proprio per essere messa a disposizione per l’Hockey, Salvini è deciso: “sosterrò la richiesta che rimanga all’arena, in attesa, ripeto, di tornare come quando ero ragazzino a vedere le partite in Via dei Ciclamini”, sottolinea.
“Ci tenevo a venire qui e torno per la finale, quella non me la perdo chiunque ci sia”, conclude il vicepremier italiano.
Intanto, dopo questa vittoria, la Svizzera affronterà la Finlandia nei quarti di finale dei Giochi olimpici domani alle 18.10.