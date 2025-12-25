Milano-Cortina: Olimpiadi, fiaccola illumina il Natale a Napoli

Il viaggio della Fiamma Olimpica continua ad accompagnare l'Italia verso la prossima edizione dei Giochi invernali, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo. Nel cuore delle festività natalizie, la fiaccola ha fatto tappa a Napoli.

(Keystone-ATS) La Fiamma è in Campania dal 21 al 28 dicembre e resterà nel capoluogo partenopeo fino a domani 26, scrive oggi il ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) italiano in una nota.

In una delle piazze simbolo dell’Italia, addobbata per il Natale, le luci delle festività si sono unite al fuoco olimpico, offrendo a cittadini e visitatori un’immagine di unità e partecipazione collettiva, sottolinea il MIT. Famiglie, giovani e turisti hanno accompagnato l’arrivo della Fiamma in un clima di festa, trasformando la staffetta in un vero rito civile condiviso.

Partita dall’antica Olimpia il 26 novembre e consegnata all’Italia ad Atene, la Fiamma ha iniziato il suo percorso nella vicina Penisola il 6 dicembre da Roma per attraversare tutte le regioni dell’Italia e infine raggiungere Milano il 6 febbraio. Un viaggio lungo oltre 12’000 chilometri attraverso più di 300 comuni.