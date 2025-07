Mikron: netto aumento degli utili nel primo semestre

Keystone-SDA

Redditività in netto aumento per Mikron.

(Keystone-ATS) Nel primo semestre 2025 il gruppo industriale neocastellano presente anche in Ticino attivo nel settore delle macchine di precisione ha visto il risultato operativo Ebit salire del 45% a 22 milioni, mentre l’utile netto si è attestato a 18 milioni (+25%)

Il margine operativo è passato dal 7,8% all’11,3%, ha indicato oggi l’impresa, che parla di un dato “forte”. Il fatturato è progredito dell’1% a 192 milioni, mentre le nuove commesse sono rimaste stabili a 221 milioni.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata buona: l’azione Mikron in mattinata saliva di oltre il 4%. Il titolo si è peraltro mosso bene negli ultimi mesi: da gennaio ha guadagnato il 25%. Sull’arco di cinque anni l’incremento è stato del 240%.

Fondato nel 1908 a Bienne (BE), il gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione e di fabbricazione di alta precisione. In Svizzera ha stabilimenti a Boudry (NE) e Agno (dove nel 1986 rilevò la Albe); altre unità produttive si trovano in Germania, Stati Uniti, Singapore, Cina, Italia e Lituania. L’organico comprende attualmente circa 1600 dipendenti.