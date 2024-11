Migros Zurigo sopprime 120 impieghi presso filiale tedesca Tegut

Keystone-SDA

La cooperativa Migros di Zurigo ha deciso di ristrutturare la sua filiale tedesca Tegut. Un negozio su dieci verrà venduto, 120 posti a tempo pieno saranno tagliati e la dirigenza subirà un rimpasto.

(Keystone-ATS) La ragione di ciò è da ricercare nello sviluppo insufficiente del fatturato e degli utili, indica in una nota odierna Migros Zurigo. Tegut è infatti in perdita da anni e non è riuscita a sfruttare il potenziale di mercato esistente, viene ricordato.

“Siamo convinti che queste misure drastiche siano necessarie per garantire il futuro” della catena di supermercati e per ottenere risultati solidi, ha affermato, citato nel comunicato, il CEO di Migros Zurigo Patrik Pörtig. I 120 impieghi saranno cancellati dalla sede centrale di Fulda, mentre si è alla ricerca di un acquirente per il 10% delle filiali.

Inoltre, Thomas Gutberlet, CEO di Tegut dal 2009, lascia l’azienda con effetto immediato. Il management è ora formato dal responsabile della ristrutturazione Sven Kispalko, da quello delle finanze Karl-Christian Bay e dal COO Robert Schweininger.