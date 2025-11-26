Migros Zurigo chiude 4 outlet e continua a ristrutturare Tegut

Keystone-SDA

Altro segnale delle difficoltà in cui si dibatte Migros: da diversi anni nelle cifre rosse, la cooperativa regionale di Zurigo ha annunciato la chiusura di quattro suoi negozi outlet, prevista per l'inizio del 2026.

1 minuto

(Keystone-ATS) La decisione rientra in una più ampia revisione strategica dei punti vendita, ha spiegato all’agenzia Awp una portavoce, confermando una notizia diffusa dal portale Inside Paradeplatz. Sono interessati gli spazi di Eglisau (ZH), Aathal (ZH), Bachenbülach (ZH) e Niederurnen (GL). Saranno soppressi 24 posti: al personale interessato sarà offerto un impiego nei supermercati.

Migros dispone di 31 outlet distribuiti su tutto il territorio svizzero: offrono merci a prezzi vantaggiosi provenienti dalle rimanenze dei supermercati e dalle sovrapproduzioni dell’industria del gruppo. Stando all’addetta stampa al momento non è prevista alcuna chiusura nelle altre cooperative regionali.

La ristrutturazione di Migros Zurigo non si limita comunque al territorio svizzero. Già nel novembre 2024 la cooperativa aveva avviato un pesante riassetto di Tegut, catena di supermercati tedeschi rilevata nel 2012: in quell’occasione erano stati soppressi circa 120 posti a tempo pieno. “Il programma di ristrutturazione prosegue presso Tegut”, ha indicato la portavoce.