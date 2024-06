Migros vuole diventare più a buon mercato

(Keystone-ATS) Migros vuole diventare più economica con i suoi marchi e le filiali più piccole. Secondo il numero uno Mario Irminger non ci saranno ulteriori tagli ai posti di lavoro.

L’espansione dei marchi propri è una “netta rottura” con la strategia condotta finora, spiega il presidente della direzione generale della Federazione delle Cooperative Migros (FCM) in un’intervista pubblicata oggi dalla “SonntagsZeitung”.

I prodotti di marca più popolari sono indiscussi e continueranno a essere offerti, mentre quelli meno richiesti saranno eliminati dalla gamma – non è ancora chiaro quali. La quota di mercato dei prodotti di marca propria è attualmente pari a un buon 80%, aggiunge il CEO.

Il gigante arancione prevede che in futuro i consumatori avranno un potere d’acquisto inferiore. In termini di prezzo, Migros vuole avvicinarsi ai discounter senza diventarne essa stessa uno. Una fusione con Denner è fuori discussione. “Abbiamo bisogno di Denner per poterci difendere dai due discounter tedeschi”, spiega il numero uno di Migros.

I negozi del futuro non avranno un aspetto molto diverso da quello attuale. Invece di grandi filiali, ci saranno più negozi piccoli, afferma Irminger. A suo dire non esistono più i grandi acquisti del week-end: in media, i clienti fanno la spesa tre o quattro volte alla settimana.

Il Gruppo Migros è attualmente in fase di riorganizzazione. “Non ci saranno più soppressioni di impieghi così importanti”, assicura il CEO nell’intervista. Tuttavia, sono possibili riduzioni dei posti di lavoro su scala minore.

I tagli già noti riguarderanno diverse aree, rileva Irminger. Con la vendita dei negozi specializzati andranno persi anche posti di lavoro nell’amministrazione, nella logistica e nell’informatica. Molte posizioni permanenti sono state convertite in lavori temporanei e i posti vacanti non sono stati rioccupati.

All’inizio di febbraio, il Gruppo Migros aveva annunciato che sarebbero stati tagliati fino a 1’500 dei circa 100’000 impieghi totali. Questa settimana è stato reso noto che Melectronics verrà venduta a MediaMarkt e che il gigante arancione intende separarsi da altre filiali. Molti dipendenti dovranno cercare un nuovo lavoro.