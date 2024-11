Migros vende più frutta e verdura con strategia prezzi bassi

Keystone-SDA

La strategia dei prezzi avviata dalla Migros sta portando i primi risultati, con un aumento della vendita di frutta e verdura.

(Keystone-ATS) “La quantità venduta nelle ultime due settimane è cresciuta del 7% rispetto alla media”, ha detto oggi la presidente Ursula Nold in un’intervista pubblicata dalle testate Tamedia.

A suo dire, questo dimostra quanto la nuova strategia sia apprezzata dai clienti. Il gigante della vendita al dettaglio ha annunciato a fine ottobre un abbassamento dei prezzi volo ad attirare nuovamente persone che erano passate alla concorrenza dei discount.

Riguardo alla vendita di filiali attive in svariati settori, “siamo convinti che non dobbiamo portare avanti nicchie d’attività dove esistono già forti specialisti operativi a livello europeo, come nello sport, nel turismo, nell’elettronica, e così via”, ha detto Nold.

L’unico rimpianto in questo senso è che “siamo stati troppo lenti”, “avremmo dovuto prendere certe decisioni già tre anni fa, ma c’era la pandemia, ed era già una sfida abbastanza grande”.