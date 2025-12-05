Migros e Lindt: fine vertenza prezzi, cioccolato torna su scaffali

Keystone-SDA

Migros e Lindt & Sprüngli hanno raggiunto un accordo nella loro vertenza sui prezzi: durante il periodo natalizio i prodotti del fabbricante di cioccolato saranno nuovamente disponibili sugli scaffali del grande distributore e di quelli dell'affiliata Denner.

(Keystone-ATS) “È stata trovata una soluzione”, ha indicato oggi all’agenzia Awp un portavoce di Lindt & Sprüngli. Al momento si stanno ancora negoziando gli ultimi dettagli, ha aggiunto.

“Il cioccolato tornerà sugli scaffali nei prossimi giorni”, ha confermato un’addetta stampa di Migros. Da metà ottobre, a causa delle trattative in corso, in alcuni negozi si erano verificate carenze dei prodotti in questione.

La catena di supermercati voleva ottenere prezzi di acquisto più bassi a causa del calo dei costo del cacao sui mercati mondiali. Per il momento le tariffe alla vendita rimango invariate, ha affermato la portavoce. “Eventuali adeguamenti saranno valutati il prossimo anno”.

Migros sostiene di aver condotto trattative con Lindt & Sprüngli per garantire “prezzi equi e comprensibili”. L’obiettivo è quello di far sì che “i clienti non paghino troppo per un prodotto di marca”.

I consumatori sembrano comunque avere un’opinione diversa: quando era emerso il problema, in ottobre, il commento largamente dominante alla notizia sui siti online era che Migros disponeva già di un ottimo marchio proprio di cioccolato (Frey) e che quindi non doveva fissarsi su un prodotto di marca che è comunque disponibile presso tanti altri rivenditori.