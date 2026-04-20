Migros e Just Eat insieme: la spesa arriva a casa in meno di un’ora

Keystone-SDA

I clienti Migros di alcune regioni svizzere, fra cui il Ticino, potranno presto ricevere la spesa direttamente a casa in meno di 60 minuti, a patto di non essere troppo lontani da una filiale.

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(Keystone-ATS) La piattaforma di consegna a domicilio Just Eat e il grande distributore hanno annunciato una collaborazione esclusiva che partirà il 4 maggio.

L’offerta – che interessa anche Ginevra e Vallese – prevede un assortimento di oltre 10’000 prodotti disponibili sull’app della ditta ai normali prezzi presenti sugli scaffali dei supermercati, inclusi gli sconti promozionali, riferisce Just Eat in un comunicato odierno. La consegna è garantita entro un’ora dall’ordine.

Il meccanismo è semplice: il personale di Migros preleva e prepara la merce direttamente nei punti vendita, poi la flotta di corrieri di Just Eat – tutti sottoposti al diritto del lavoro elvetico, assicurati e dotati di equipaggiamento professionale, viene precisato – si occupa della consegna. Il raggio d’azione è di 12 chilometri attorno al supermercato, con un mix di mezzi che include auto nonché biciclette elettriche e muscolari. Per proteggere la salute dei rider, i trasporti superiori a 7,5 chilogrammi saranno esclusivamente effettuati con una vettura.

“Pochi marchi sono radicati nella cultura svizzera come la Migros”, afferma Lukas Streich, CEO di Just Eat Svizzera, citato nella nota. “Questa partnership ci consente di mantenere la promessa di consegnare il prodotto giusto in modo rapido e affidabile. I clienti potranno fare la spesa settimanale comodamente da Just Eat e riceverla a casa in meno di un’ora, con i prezzi normali del negozio”.

Per la Migros si tratta di un’evoluzione strategica. “Questo passo completa la nostra strategia di densificazione della rete di filiali: vogliamo stare vicini ai clienti e rendere loro la vita più semplice”, argomenta Grégory Décaillet, direttore della Cooperativa Migros Ginevra.

Con tale accordo Just Eat potenzia la propria presenza nel settore detto quick commerce (consegne ultrarapide), un mercato in forte crescita: solo nell’ultimo anno in Svizzera gli ordini in questo segmento sono raddoppiati, fa sapere l’impresa. L’azienda sta costruendo strutture logistiche proprie in Vallese e Ticino, che le permetteranno in futuro di integrare sulla piattaforma anche altri partner della ristorazione e del commercio al dettaglio, specialmente quelli senza flotta propria.

Fondata nel 2007 come Eat.ch da ex studenti dell’Università di San Gallo, Just Eat è oggi la principale piattaforma di delivery in Svizzera: attualmente conta 7000 fornitori e circa 1,5 milioni di clienti attivi, coprendo più del 90% dei codici postali. La sede principale è a Zurigo. La società madre è il gruppo olandese Just Eat Takeaway.com, che opera in 16 paesi con 362’000 partner. Nel 2025 è stata acquisita da Prosus, colosso tecnologico globale attivo in oltre 100 mercati.