Migros aumenterà le buste paga di almeno 50 franchi al mese

Keystone-SDA

Migros aumenterà nel 2025 la somma salariale fra l'1,0% e l'1,3%: concretamente questo equivarrà ad almeno 50 franchi in più al mese per i dipendenti con un grado di occupazione del 100%. La priorità sarà data agli stipendi più bassi.

(Keystone-ATS) Il risultato, frutto della negoziazione fra i partner sociali, è stato sottoscritto dalla Commissione nazionale (LAKO) e dall’Associazione svizzera del personale della macelleria, indica oggi la Federazione delle cooperative Migros (FCM). Non ha però firmato la Società degli impiegati del commercio Svizzera (SIC), che si limita a “prendere atto” dell’esito delle trattative.

In un comunicato separato la SIC afferma di aver voluto assolutamente la piena compensazione del rincaro per i salari inferiori ai 5000 franchi: i rappresentanti del colosso del commercio al dettaglio hanno però respinto la richiesta. Malgrado la mancanza di consenso, il sindacato comunque “prende atto con favore dell’aumento dei salari minimi e di riferimento”, si legge nella nota.

Da parte sua l’azienda sottolinea il fatto che malgrado stia vivendo “la più grande trasformazione degli ultimi decenni” ha deciso di stanziare importi che a suo dire consentiranno alle singole imprese Migros di compensare l’inflazione, che per il 2024 la Segreteria di Stato dell’economia (Seco) prevede all’1,2%. “E questo nonostante l’evoluzione positiva dei salari reali negli ultimi anni”, argomenta l’impresa.

“È molto importante per me che in questi tempi di grandi cambiamenti riusciamo a dimostrare il nostro apprezzamento verso i nostri collaboratori anche in termini retributivi” afferma Andrea Krapf, membro della direzione generale di FCM, citata nel comunicato. Il gruppo ricorda anche che promuove la conciliabilità tra lavoro e vita privata, che i dipendenti godono di condizioni preferenziali (contributi cassa pensione a carico per due terzi del datore di lavoro, offerte speciali, premi fedeltà) e che viene portato avanti con forza il principio della parità salariale fra i sessi.

Fondata nel 1925 a Zurigo da Gottlieb Duttweiler (inizialmente come società anonima: è diventata una cooperativa solo più tardi), Migros è oggi una delle principali aziende svizzere: nel 2023 ha realizzato un fatturato di 32,0 miliardi e un utile di 175 milioni di franchi. L’organico l’anno scorso era di 99’200 dipendenti (88’200 in Svizzera), di cui il 58% donne. La cooperativa conta oltre 2,3 milioni di soci.