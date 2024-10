Migros: logistica Ticino sarà a Lucerna, ripercussioni su impiego

(Keystone-ATS) La logistica di Migros Ticino sarà assunta da Migros Lucerna: le filiali del grande distributore a sud delle Alpi saranno approvvigionate dalla centrale di distribuzione di Dierikon (LU). Vi saranno ripercussioni sull’impiego.

Le merci, suddivise per filiale, saranno caricate su container che nella notte, via rotaia, attraversando la galleria di base del San Gottardo, arriveranno in Ticino, spiega la Federazione delle cooperative Migros (FCM) in un comunicato odierno. Da Sant’Antonino partirà la distribuzione capillare dei container alle filiali tramite camion.

La sede di Sant’Antonino comunque rimane e mantiene la sua funzione di importante snodo logistico in Ticino. “Questo progetto faro nella logistica è la dimostrazione di come possiamo sfruttare le sinergie tra le cooperative regionali”, afferma Mattia Keller, direttore di Migros Ticino, citato nella nota.

“Il personale dei servizi logistici di Migros Ticino interessato dal cambiamento sarà accompagnato nel corso dei prossimi cinque anni ai fini del ricollocamento, all’interno o all’esterno di Migros Ticino”, si legge nel documento per la stampa, che non precisa quanti siano i posti di lavoro interessati. Stando al Corriere del Ticino, che stamane ha anticipato la notizia, saranno soppressi 40 impieghi.

“Grazie a questa soluzione, i vantaggi non si limitano alle cooperative di Lucerna e del Ticino: tutto il Gruppo Migros beneficia infatti della semplificazione del panorama logistico”, afferma Guido Rast, direttore di Migros Lucerna, a sua volta citato nella nota.

Come noto Migros è alle prese con una profonda ristrutturazione: in febbraio FCM aveva annunciato l’intenzione di separarsi da diverse sue filiali e allo stesso tempo comunicato una riduzione fino a 1500 posti di lavoro a tempo pieno in seno al gruppo.