Migros: aumenterà salari dello 0,3-0,4%, ma non tutti giubilano

Keystone-SDA

Migros prevede per il 2026 un aumento dei salari compreso fra lo 0,3% e lo 0,4%: l'incremento è stato concordato insieme alle parti sociali, che però non si dicono pienamente soddisfatte.

4 minuti

(Keystone-ATS) In occasione del 100esimo anniversario della società i dipendenti riceveranno inoltre una carta regalo Migros di 300 franchi.

“Migros è sinonimo di equità e apprezzamento, e ciò si riflette non solo nell’adeguamento salariale di quest’anno, ma anche nell’andamento positivo dei salari reali degli ultimi anni”, afferma Andrea Krapf, responsabile delle gestioni umane della cooperativa, citata in un comunicato dell’azienda.

“Migros offre inoltre prestazioni sociali superiori alla media”, aggiunge il membro della direzione generale. Si parla in particolare di tassi di interesse sull’avere di vecchiaia superiori alla media (attualmente pari al 7,5%), prestazioni familiari come quattro settimane di congedo paternità, assegni per i figli che vanno oltre quanto previsto dalla legge e modelli di orario di lavoro flessibili. Vi è inoltre un’ampia gamma di opportunità di formazione continua.

La direzione ha trovato un accordo con le parti sociali, le cui reazioni sono state però differenti. La Commissione nazionale del gruppo Migros (LAKO) esprime un giudizio positivo: “L’adeguamento salariale dimostra che prendiamo sul serio le esigenze dei nostri collaboratori, anche in tempi difficili per Migros, tenendo allo stesso tempo conto della realtà economica”, afferma la presidente Simona Sofia, a sua volta citata nel documento per la stampa diffuso dall’impresa.

Diversa la lettura fatta dai partner sociali esterni, cioè Società degli impiegati del commercio Svizzera (SICS) e Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM), che hanno preso posizione in un loro comunicato separato. “In considerazione dell’anniversario di Migros ci saremmo aspettati un ringraziamento più chiaro in forma di significativo aumento del salario reale per il personale”, argomenta Michel Lang, responsabile settoriale presso SICS. “La soluzione attuale copre a malapena il rincaro corrente secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo e consente solo un lieve aumento dei salari reali”.

Le parti sociali esterne riconoscono gli sforzi compiuti da Migros “per riportare il gruppo in acque più tranquille e per porre rimedio alla perdita d’immagine subita lo scorso anno”. L’accordo viene inteso quindi come espressione di una cooperazione consolidata tra le parti sociali. “L’esito è però legato all’aspettativa che, trascorso questo periodo impegnativo e movimentato, in futuro si proceda ad adeguamenti salariali nell’ottica di una partecipazione duratura del personale al successo dell’azienda”, mette in guardia Lang. Ciò sarà necessario poiché negli ultimi anni il costo della vita, con voci come affitti e premi della cassa malati, hanno gravato pesantemente e graveranno ancora di più sulle disponibilità finanziarie dei membri del personale, fa presente il sindacato.

Il prossimo anno verrà rinegoziato il contratto collettivo di lavoro (CCL) con Migros: sarà un’opportunità per sviluppare le condizioni di lavoro in modo più sostenibile, fanno presente i partner sociali esterni. L’obiettivo rimane quello di aumentare le buste paga in modo continuo e strutturato, in particolare i salari minimi nel commercio al dettaglio. “La rinegoziazione del CCL con Migros del prossimo anno offre una nuova opportunità per migliorare su base continua le condizioni di lavoro”, conclude Lang.