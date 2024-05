Migros, i primi licenziamenti saranno annunciati martedì

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Migros annuncerà martedì prossimo i primi licenziamenti decisi nell’ambito della sua riorganizzazione: circa 150 dipendenti della nuova entità Migros Supermercato (MSM) perderanno probabilmente il loro impiego, mentre altri 100 dovranno cambiare lavoro internamente.

I numeri in questione sono stati diffusi stamani dal portale finanziario Inside Paradeplatz e sono stati sostanzialmente confermati dal grande distributore. “Le cifre menzionate saranno approssimativamente corrette”, ha indicato un portavoce di Migros all’agenzia Awp. L’azienda fornirà informazioni sui cambiamenti il giorno successivo al Lunedì di Pentecoste. Secondo l’addetto stampa sono previsti adeguamenti in tutti i settori.

Il gruppo aveva già annunciato in febbraio che circa 1500 posti di lavoro sarebbero stati tagliati all’interno del conglomerato. È noto che la cooperativa sta cercando nuovi proprietari per la sua filiale di viaggi Hotelplan, per l’impresa di cosmetici e igiene Mibelle, nonché per le due catene di negozi specializzati Melectronics e SportX.