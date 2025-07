Migrolino per la prima volta in stazione

La filiale di Migros Migrolino ha inaugurato a Baden (AG) il primo negozio "mio by migrolino" in una stazione. Fino ad ora i piccoli punti vendita erano presenti solo in aeree di servizio.

(Keystone-ATS) Con questo passo l’azienda vuole reagire ai mutati comportamenti dei consumatori, scrive Migros in una nota. La novità si rivolge in particolare a pendolari e viaggiatori che vogliono effettuare acquisti in poco tempo. Il punto vendita propone fino a 2000 articoli, fra i quali prodotti di panetteria, caffè e alimenti già pronti.

Il test di Baden è parte di una più grande strategia di espansione. Altri punti vendita dovrebbero seguire entro la fine del 2026. Allo stesso tempo, ulteriori negozi dovrebbero apparire nelle aree di servizio.

I punti vendita “mio by migrolino” – presenti ad oggi in 56 aree di servizio – consistono in superfici di massimo 80 metri quadrati, con un’offerta ridotta al minimo indispensabile.