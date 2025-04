Migliora la salute di denti e gengive in Svizzera

Keystone-SDA

In vent'anni la salute di denti e gengive della popolazione svizzera è nettamente migliorata. Nel 2022 il 44% delle persone aveva ad esempio una dentatura naturale completa, contro il 33% del 2002. Lo rende noto l'Ufficio federale di statistica (UST).

(Keystone-ATS) Una valutazione soggettiva dello stato di salute di denti e gengive permette di avere un’idea abbastanza chiara dello stato di salute bucco-dentale generale. Nel 2022 il 71% della popolazione ha valutato la salute della propria bocca buona o molto buona.

La situazione sembra essere migliore fra le donne, con il 74% a valutare lo stato come positivo, rispetto al 68% degli uomini. La salute del cavo orale è poi migliore più è alto il livello di formazione, con un riscontro positivo del 75% fra le persone con una formazione terziaria e del 55% fra coloro che non hanno un percorso post-obbligatorio. Il livello di istruzione influenza tra l’altro anche la quota di persone con una dentatura naturale completa.

Ad aumentare negli ultimi vent’anni sono state anche le visite dall’igienista dentale. La quota di popolazione che vi si è recata nel corso di un anno è aumentata di 21 punti percentuali (2002: 37%; 2022: 58%), mentre il numero delle visite dal dentista è diminuito di 6 punti percentuali (2002: 62%; 2022: 56%). Nel complesso, sottolinea l’UST, quasi tre quarti della popolazione hanno fatto ricorso a cure dentistiche e/o all’igiene dentale (74%).

Anche in questo caso il percorso scolastico/accademico influenza le abitudini: più alto è il livello di formazione, maggiore è la quota di persone che si recano dall’igienista a cadenza annuale.

Sempre nel 2022, il 35% ha poi fatto ricorso a un apparecchio ortodontico almeno una volta nella vita. La quota è in costante aumento: era il 23% nel 2002 e il 28% nel 2012. Nella fascia di età fra i 15 e i 39 anni, oltre la metà ha portato o porta l’apparecchio (54%). Anche in questo contesto le differenze sociali sono marcate: fra le persone senza formazione post-obbligatoria non si è riscontrato nessun aumento significativo in 20 anni.