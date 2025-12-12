Miglior disegno giornalistico 2025 al giurassiano Pitch Comment

Keystone-SDA

Pitch Comment ha vinto lo Swiss Cartoon Award 2025, che premia i migliori disegnatori giornalistici della Svizzera. Il giurassiano ha ricevuto questo riconoscimento in occasione dell'inaugurazione della mostra "Gezeichnet 2025" al Museo della comunicazione di Berna.

(Keystone-ATS) Pierre-Olivier Comment, meglio conosciuto con il nome d’arte Pitch Comment, ha ottenuto il premio per la sua vignetta “Poutine teste l’OTAN” (Putin mette alla prova la NATO) pubblicata il 19 settembre sul giornale satirico romando “Vigousse”. In questa caricatura, l’illustratore di Porrentruy (JU) ha disegnato una vespa con la testa di Putin che volteggia sopra la NATO.

“Questo disegno è come una puntura di vespa. Riguarda una situazione che conosciamo nella vita di tutti i giorni: la vespa gira intorno al tavolo e qualcuno decreta che non bisogna reagire troppo bruscamente. Ciò descrive perfettamente la situazione politica”, ha sottolineato Nico Gurtner, membro della giuria, citato nel comunicato.

La giuria ha effettuato la sua selezione tra 267 disegni e caricature di 55 disegnatori, ha precisato oggi il Museo della comunicazione, sottolineando come la mostra “Gezeichnet 2025” dia “visibilità a questo lavoro fondamentale per la nostra democrazia”.