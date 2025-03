Migliaia in piazza negli Usa contro Musk ai concessionari Tesla

Migliaia di persone in piazza contro Elon Musk nel giorno del 'Tesla Takedown', il movimento di protesta contro l'uomo più ricco del mondo per il suo ruolo all'interno dell'amministrazione Trump.

(Keystone-ATS) Davanti agli oltre 200 concessionari Tesla sparsi negli Stati Uniti, e in molti in diversi Paesi europei, si sono svolte manifestazioni contro Musk, il first buddy divenuto uno dei più stretti consiglieri di Trump.

Davanti al concessionario Tesla di New York tra le 500 e le 1.000 persone si sono riunite all’appello degli ambientalisti di Planet Over Profit, convinti che “fermare Musk aiuterà a salvare vite umane e a proteggere la nostra democrazia”. Secondo diversi manifestanti, convinti che Musk debba lasciare il suo incarico all’interno dell’amministrazione, il miliardario sta “tagliando i dipendenti federali per arricchirsi, non per aiutare gli americani”.