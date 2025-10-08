Migliaia in piazza a Tel Aviv a due anni dal massacro del 7/10

Keystone-SDA

Almeno 30'000 persone si sono radunate ieri sera a Tel Aviv per l'evento commemorativo nazionale a due anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre.

(Keystone-ATS) La cerimonia è stata organizzata da Kumu (“Rise Up”), un movimento fondato da famiglie di vittime, ostaggi e sopravvissuti all’attacco, al Parco Yarkon, il più grande spazio all’aperto della città.

Tra i partecipanti c’erano l’ex ostaggio Omer Shem Tov e Anat Angrest, madre dell’ostaggio Matan Angrest, oltre a performance degli artisti israeliani Yuval Rafael – che ha rappresentato Israele all’Eurivision Sng Cpntest lo scorso maggio a Basilea -, Idan Amedi e altri.

A differenza dell’anno scorso, il governo israeliano ha scelto di non celebrare una commemorazione ufficiale di Stato, istituendo invece una giornata nazionale di commemorazione il giorno dopo Simchat Torah – la festa che si svolge al termine della festività di Sukkot – il 16 ottobre.

Nel frattempo una folla si è radunata nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv, con migliaia di persone unite nella richiesta del ritorno degli ostaggi ancora trattenuti a Gaza, riferisce la BBC. Un orologio su un grande schermo mostrava il numero di giorni in cui gli ostaggi sono stati trattenuti a Gaza e le foto di coloro che, vivi e morti, sono ancora lì. Sugli schermi in piazza è stata proiettata anche la cerimonia tenuta al Parco Yarkon.