Migliaia di lavoratori di Amazon in sciopero negli Usa

Keystone-SDA

Migliaia di lavoratori di Amazon aderenti al sindacato Teamsters sono in sciopero in sei impianti in quattro stati americani. Teamsters rappresenta 7000 dipendenti del colosso del commercio online, meno dell'1% della forza lavoro totale negli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) “Se il vostro pacco è in ritardo per le feste prendetevela con Amazon e la sua insaziabile avidità. Avevamo dato ad Amazon una chiara scadenza per sedersi al tavolo e fare la cosa giusta”, ha detto il presidente di Teamsters Sean O’Brien.