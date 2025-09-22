Migliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa

Oltre 10'000 sfollati si sono rifugiati in scuole e centri di raccolta nelle Filippine, mentre le forti piogge e i venti di burrasca del super tifone Ragasa hanno già sferzato l'estremo nord del Paese.

(Keystone-ATS) Il tifone, che sta aumentando di potenza mentre procede in rotta di collisione con la Cina meridionale, dovrebbe toccare terra sulle isole Babuyan, a circa 740 chilometri a sud di Taiwan.

Al centro della tempesta sono stati segnalati venti massimi sostenuti di 215 chilometri orari, con raffiche che hanno raggiunto i 265 chilometri orari mentre si spostava verso ovest, in direzione delle isole Babuyan, ha dichiarato il servizio meteorologico nazionale.

A Taiwan, il servizio meteorologico statale ha previsto la possibilità di “piogge estremamente forti” nella parte orientale del Paese.