Migliaia di attivisti anti-aborto dimostrano a Zurigo-Oerlikon

Keystone-SDA

Con croci, canti cristiani e una carrozzina di grandi dimensioni, circa duemila persone hanno manifestato oggi pomeriggio a Zurigo-Oerlikon contro l'aborto. La polizia cittadina era presente con un grosso contingente.

(Keystone-ATS) Decine di poliziotti in tenuta antisommossa hanno accompagnato la “marcia per la vita”, che estremisti di sinistra in bicicletta hanno cercato di disturbare, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS sul posto. In diverse occasioni sono stati accesi petardi. Le forze dell’ordine sono riuscite a impedire l’incontro tra i due gruppi.

Tuttavia, secondo quanto comunicato dalla polizia comunale in serata, decine di persone hanno tentato più volte di fermare la manifestazione, bloccando la strada o spingendo dei container sulla carreggiata. Le forze dell’ordine hanno ammonito i disturbatori e ha utilizzato idranti e sostanze irritanti. Stando alla polizia, nei pressi della manifestazione sono state controllate diverse decine di persone per incitamento a disordini e diverse decine sono state allontanate.

La principale oratrice era l’attivista americana Gianna Jessen, sopravvissuta a un aborto e che ora si batte contro l’interruzione della gravidanza.

Gli organizzatori della “marcia per la vita” avevano chiesto di poter sfilare nel centro di Zurigo, ma la polizia cittadina si è rifiutata di dare l’autorizzazione per motivi di spazio e di sicurezza. In passato manifestazioni di questo tipo avevano già provocato gravi disordini.

Gli attivisti anti-aborto non capiscono perché anche quest’anno siano dovuti rimanere a Oerlikon. Affermano di essere pacifici e sottolineano come altre manifestazioni che provocano danni e atti di violenza sono invece tollerate nel centro di Zurigo.

La “marcia per la vita”, a carattere religioso, si tiene dal 2010 il sabato precedente il Digiuno federale.