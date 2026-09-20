Migliaia a Parigi contro disegno di legge su ‘licenza di uccidere’

Keystone-SDA

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Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Parigi contro una proposta di legge sull'uso legittimo della violenza che, secondo i critici, conferirebbe una sorta di "licenza di uccidere" a poliziotti e gendarmi.

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(Keystone-ATS) A luglio, i deputati dell’Assemblea Nazionale hanno approvato il provvedimento, il quale stabilisce che si presume la legittimità dell’azione di qualsiasi agente delle forze dell’ordine che faccia uso della propria arma. Il testo deve ora passare al voto del Senato.

Alla manifestazione hanno partecipato politici, organizzazioni per i diritti umani e attivisti: tra loro anche Mathilde Panot, esponente del partito di sinistra radicale ‘La France Insoumise’. “La polizia uccide già”, ha dichiarato Panot alla folla, chiedendo che la proposta venga respinta al Senato. “Nella Repubblica non può esserci un’impunità organizzata per la polizia”, ha affermato. “Non può esistere una categoria di cittadini che abbia diritto di vita o di morte su altri cittadini”.

Tra i partecipanti al corteo c’era anche Amal Bentousi, sorella di Amine, il rapinatore colpito alla schiena dalla polizia durante un caso avvenuto nel 2012 a Seine-Saint-Denis, a nord di Parigi. Alla protesta hanno aderito anche Amnesty International, il sindacato dei magistrati francesi e la Lega per i Diritti Umani.