Microsoft Svizzera, arriva un nuovo CFO

Keystone-SDA

Importante avvicendamento in seno a Microsoft Svizzera, filiale elvetica del colosso informatico americano di Redmond.

1 minuto

(Keystone-ATS) Dal primo luglio nuovo responsabile delle finanze (CFO) sarà Martin Stefik, che subentrerà ad Alexander Gaertner, chiamato ad assumere lo stesso ruolo presso Microsoft Germania.

Stefik è da oltre 14 anni attivo presso il gruppo: la sua carriera è cominciata nel 2010 in Slovacchia, paese dove ha anche studiato, informa l’azienda in un comunicato odierno. “La sua esperienza internazionale e la sua capacità di conduzione nel settore finanziario arrivano in un momento in cui stiamo consolidando il nostro forte slancio nel mercato elvetico”, commenta la Ceo Catrin Hinkel, citata nella nota. “Il pensiero strategico di Martin e la sua profonda comprensione del nostro business ci aiuteranno ad accelerare la nostra crescita e a fornire ancora più valore ai nostri clienti e partner.”

Società fondata nel 1989, Microsoft Svizzera è oggi una realtà con circa 1000 dipendenti che operano in cinque centri, tre nella regione di Zurigo, uno a Berna e uno a Ginevra. Il gruppo gestisce fra l’altro quattro data center nella Confederazione.