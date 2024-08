Michelle Pfeiffer protagonista nella serie sequel di Yellowstone

(Keystone-ATS) L’universo Yellowstone si arricchisce di una nuova star. Michelle Pfeiffer sarà protagonista della prossima serie sequel dello show di Paramount che segue le vicende della famiglia Dutton in Montana. Lo riferiscono diversi media americani.

Il progetto si intitola “The Madison” ed è il sesto spinoff della serie. Inizialmente si era pensato a Matthew McConaughey per il ruolo da protagonista, ma non si è mai arrivati ad un accordo.

“Michelle Pfeiffer – ha detto Chris McCarthy, Paramount Global co-CEO e president/CEO, Showtime & MTV Entertainment Studios – è un’attrice straordinaria in grado di conferire ad ogni ruolo profondità emotiva, grazie ed autenticità. È perfetta per il prossimo capitolo dell’universo Yellowstone, The Madison, dalla mente brillante di Taylor Sheridan”.

La serie originale, Yellowstone, terminerà dopo la seconda parte della quinta stagione che andrà in onda il 5 novembre. Non ci sarà Kevin Costner, alias John Dutton. L’attore aveva lasciato la serie l’anno scorso sbattendo la porta dopo divergenze di opinioni con la produzione, perché voleva avere l’ultima parola sulla fine del suo personaggio. Aveva anche preteso di essere pagato 12 milioni di dollari per alcuni episodi non ancora girati.