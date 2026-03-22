Mezzaluna rossa Iran, 81’365 siti civili danneggiati finora da raid

Keystone-SDA

Le infrastrutture idriche ed energetiche iraniane hanno subito ingenti danni a causa degli attacchi statunitensi e israeliani contro decine di migliaia di siti civili. Lo affermano le autorità iraniane citate dalle agenzie iraniane rilanciate dal Guardian.

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(Keystone-ATS) “Gli attacchi hanno preso di mira decine di impianti di trasmissione e trattamento dell’acqua e distrutto parti di reti idriche essenziali”, ha detto il ministro dell’Energia, Abbas Aliabadi. Il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pirhossein Kolivand, ha affermato che il numero totale di siti civili danneggiati “ha raggiunto quota 81’365, secondo le ultime valutazioni sul campo”. Ha precisato che la cifra include unità residenziali e commerciali, scuole, centri medici e veicoli.

Giornalisti a Teheran hanno segnalato danni a numerosi edifici residenziali e altre infrastrutture civili. L’agenzia di stampa Isna ha riferito oggi che alcuni attacchi aerei hanno danneggiato un ospedale nella città meridionale di Ahvaz, nella provincia del Khuzestan.

Altri media, tra cui l’agenzia di stampa Fars, hanno mostrato immagini di soccorritori che estraevano corpi dalle macerie degli edifici distrutti nella città settentrionale di Tabriz. Non è stato immediatamente chiaro quando si siano verificati questi attacchi.