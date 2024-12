Meta si schiera con Musk, fermare la trasformazione di OpenAI

Keystone-SDA

Meta si schiera con Elon Musk e chiede al procuratore della California di bloccare la prevista trasformazione di OpenAi in una società a scopo di lucro. Lo riporta il Wall Street Journal, citando una lettera di Meta al procuratore generale Rob Bonta.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nella missiva il colosso di Mark Zuckerberg, uno dei maggiori rivali di OpenAi nell’intelligenza artificiale, spiega che consentire alla società di diventare una for-profit sarebbe un precedente pericoloso in quanto segnalerebbe alle startup che possono godere dei benefici dello status di non profit fino a quando non sono pronte a diventare redditizie.

“La condotta di OpenAi avrebbe significative implicazioni per la Silicon Valley. Se il nuovo modello di business di OpenAi fosse valido, gli investitori no profit otterrebbero lo stesso vantaggio di coloro che investono in modo convenzionale in società a scopo di lucro, beneficiando anche delle detrazioni concesse dal governo”, ha scritto Meta.

Intanto, l’amministratore delegato di Apple Tim Cook era atteso stasera a cena con Donald Trump a Mar-a-Lago. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l’incontro potrebbe offrire l’occasione a Cook di affrontare con il presidente-eletto alcune delle maggiori sfide che Apple si troverà ad affrontare nei prossimi anni, incluse le pressioni delle autorità europee sull’App Store e l’impatto dei potenziali dazi sull’iPhone.