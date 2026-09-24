Meta lancia occhiali intelligenti senza fotocamera basati sull’Ia

Keystone-SDA

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Mark Zuckerberg, Ceo di Meta, ha presentato degli occhiali intelligenti senza fotocamera, incentrati su audio e intelligenza artificiale (IA) e che, arrivano in un momento di forte reazione negativa ai modelli precedenti, in grado di filmare passanti a loro insaputa.

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(Keystone-ATS) “Senza fotocamere, si aprono molte nuove possibilità di design”, ha spiegato durante la conferenza annuale Meta Connect presso la sede centrale di Menlo Park, presentando gli occhiali come “più leggeri e sottili” e vantando “la maggiore durata della batteria” della gamma, senza tuttavia affrontare le critiche relative alla fotocamera. Ha inoltre annunciato che Muse, l’assistente virtuale di IA dell’azienda, sarà disponibile sugli occhiali “nelle prossime settimane”.