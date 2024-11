Metà adolescenti e 75% adulti Usa sovrappeso o obesi nel 2021

Keystone-SDA

Quasi la metà degli adolescenti e tre quarti degli adulti negli Stati Uniti sono stati classificati come clinicamente sovrappeso o obesi nel 2021, con i tassi più che raddoppiati rispetto al 1990.

(Keystone-ATS) A rivelarlo è uno studio condotto dal U.S. Obesity Forecasting Collaborator Group, che comprende oltre 300 esperti e ricercatori specializzati in obesità, pubblicato su The Lancet. E senza un intervento urgente si prevede che oltre l’80% degli adulti e quasi il 60% degli adolescenti saranno classificati come sovrappeso o obesi entro il 2050.

Sintetizzando i dati dell’indice di massa corporea da 132 fonti uniche negli Usa, tra cui sondaggi nazionali e rappresentativi degli Stati, gli esperti hanno esaminato l’andamento storico dell’obesità dal 1990 al 2021 e le stime previste fino al 2050. L’obesità ha rallentato l’aspettativa di vita in America rispetto ad altre nazioni ad alto reddito.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che ha causato 335’000 decessi solo nel 2021 ed è uno dei fattori di rischio dominanti e in più rapida crescita per cattiva salute e morte precoce. Inoltre, aumenta il rischio di diabete, infarto, ictus, cancro e disturbi della salute mentale.