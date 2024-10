Messico: sequestro record di droga

(Keystone-ATS) La marina messicana ha intercettato sei imbarcazioni in diverse azioni a Lázaro Cárdenas, nello stato del Michoacán, situato nella parte centrale del Paese e che si affaccia sull’Oceano Pacifico sequestrando oltre otto tonnellate di droga (per la precisione 8361 kg).

Inoltre 23 persone sono state arrestate in quella che ha definito la “più grande operazione in termini di sequestri in mare”.

In un comunicato, la Marina ha affermato che l’operazione ha anche sequestrato 8700 litri di carburante, che insieme al carico illecito ha un valore di circa 100 milioni di franchi (oltre 2 miliardi di pesos messicani)