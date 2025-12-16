La televisione svizzera per l’Italia

Messico: precipita un jet privato, sei morti

Nei pressi dell'aeroporto di Toluca È di sei morti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un piccolo aereo vicino all'aeroporto internazionale di Toluca, in Messico. Lo riporta l'agenzia Efe citando la Protezione Civile statale.

(Keystone-ATS) Un jet privato con matricola XA-PRO, partito da Acapulco e diretto a Toluca, è precipitato per cause ancora da accertare. Le autorità hanno comunicato che sull’aereo erano presenti otto passeggeri e due membri dell’equipaggio.

