Messico: Nyt, Trump vuole inviare militari nei blitz contro narcos

Keystone-SDA

Secondo quanto riportato dal New York Times, l'amministrazione Trump sta facendo pressione affinché soldati americani o ufficiali della Cia possano accompagnare l'esercito messicano nelle incursioni contro i laboratori clandestini di droga.

(Keystone-ATS) Il piano prevedrebbe che la guida delle missioni resti alla Difesa messicana, con il personale statunitense impegnato a fornire supporto tattico e intelligence direttamente in prima linea.

Tuttavia, il governo di Claudia Sheinbaum ha respinto l’ipotesi di operazioni congiunte armate sul proprio territorio. Il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, ha precisato che attualmente gli statunitensi nel Paese sono meno di cento, operano disarmati e hanno il divieto assoluto di partecipare ad azioni sul campo.

Le fonti citate dal quotidiano avvertono che un’eccessiva insistenza da parte di Washington potrebbe compromettere la cooperazione bilaterale costruita negli ultimi decenni.